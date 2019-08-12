遭內地民航局發風險警示　國泰航空急跌逾4%

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)被內地民航局發出重大航空安全風險警示。周一(12日)股價急挫4.6%，低見9.82港元，逼近一年低位。



內地民航局日前發出重大航空安全風險警示，要求國泰航空滿足三大要求後，官媒先後發表評論文章，批評國泰在懲罰涉事員工的方式敷衍，且立場態度不夠明確。



評論指出，國泰3,000多名員工參與罷工、洩露港警航班消息、部分員工激進極端的行為，惹人憤怒。在業界監管、輿論譴責和市民聲討下，國泰遲來的補救性措施，其「擠牙膏」式的處理方法、不鹹不淡的立場態度，讓人質疑其反省和整改的誠意度。



另外，評論又批評國泰在商業實體上「搞政治」，卻在大是大非面前「扮中立」，其本末倒置、聰明反被聰明誤的做法，終讓自己上了一課，同時亦可警告其他立場相似的公司；並呼籲飛機在航道上飛行才安全，企業在正路上發展才可持續。



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