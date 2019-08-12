【即市分析】古勝：高息如糖衣毒藥？內銀股勿沾手！

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：目前，五大內銀股中，最低息率都有5厘，最高接近7厘。能夠有咁高息，必然有其原因。到底在目前內外形勢之下，內銀股高息係咪如「糖衣毒藥」，值唔值得再繼續持有作收息之選，不無疑問。(銀行板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



首先，近周人民幣「破7」，美國列中國為匯率操縱國。有理由相信，中國正為打貨幣戰作準備。今年以來中國官方所用的人民幣「保七」口號如今既已不存在，未來人民幣繼續貶值是大概率的事，這意味內銀股的估值亦會跟隨下。假設人民幣會貶值一成，現時的內銀股股價，顯然是低處未算低，收5至7厘息，分分鐘唔夠蝕股價！



其次是，見到最近內地的地方小型銀行接連出事。包商銀行、錦州銀行、恒豐銀行，最終都以政府託管、或引入國家背景機構(如有型國有銀行或匯金)作為戰略性投資者的行政或市場手段解決。筆者相信，隨着美國向全部進口中國商品加徵關稅，中國經濟會持續轉差，小型銀行出事的情況會持續增多，並繼續由國資出手接下爛攤子作應對。



內銀企業作為「國家隊」的先鋒，須要參與「救亡」行動，免得存戶對整個銀行體系失信心，但收來的這些壞資產，小股東必然要幫手埋單，最慘係呢種情況發展下去範圍唔知會有幾大，加上百業不景影響貸款增長需求，那內銀股估值又點可能會有改善的動力？



此外，見到近年外資對香港上市的內銀股卻步，多半由北水出來撐場。奈何內銀股的需求每況愈下，北水護盤後，理論上好難再大手沽出，否則變相打倒昨日的我，讓內銀股股價崩盤。如斯情況持續下，內銀股的流動性只會愈來愈差，亦變相告訴大家，內銀股股價好難翻到身！



所以，綜合匯率、流動性、經營環境風險等等因素，不建議撈底內銀股。持貨太多的，還是把握每次反彈減磅的機會。記得，呢個世界，並冇免費午餐！

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