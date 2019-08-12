人行潘功勝：研究推出債券置換等違約處置手段

中國人民銀行副行長潘功勝表示，目前人行正同相關部門抓緊健全違約處置基本制度，配合最高人民法院研究明確違約債券涉及的法律問題。同時強化對發行人和中介機構監管，推動跨市場執法，嚴厲打擊發行欺詐和逃廢債(有錢不還)等行為。



他透露，人行亦在積極發展違約債券交易市場，研究推出債券置換等提高處置效率的市場化的債券違約處置手段。



此外，他又稱，人行會豐富債券市場金融工具和交易機制，滿足境外投資者需求，包括擴大對境外機構的做市商群體，推出債券交易所買賣基金(ETF)等指數型產品，全面放開回購交易，完善債券市場估值服務，穩妥發展金融衍生品，完善債券違約處置機制等。



下一步，他指人行將會同有關部門推動債券市場開放，完善市場規則，形成對內改革和對外開放的良性格局。完善債券市場開放的制度規則，積極推進發行交易、訊息披露、信用評級等相關制度規則與國際接軌，實現制度性、系統性開放，切實提高對外開放質量。



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