全球貨幣戰：新西蘭或將利率降至-0.35厘抗逆

外電報道，新西蘭財政部指，可能將官方現金利率(OCR)降至-0.35%，以應對經濟危機。



據新西蘭一份題為「對經濟低迷的政策反應」的文件草案，新西蘭財政部相信，-0.35%是央行下調現金利率的最低水平；如果市場利率低於零，人們可能會選擇持有現金，而不是為了存款而向銀行付錢。



文件稱，如果零售利率低於零，家庭和企業可能更願意持有現金，增加對現金的需求，並限制貨幣政策的效力；假設OCR與其他利率之間的差距維持不變，在公司債券利率達到零之前，OCR的下限會介-0.2%至至-0.35%。



新西蘭央行助理行長Christian Hawkesby表示，央行從來沒有針對OCR的下限訂出一個數字，亦拒絕透露可能會導致使用非常規政策的OCR水平。



新西蘭央行在上周意外地減息0.5厘，至1厘的紀錄低位。央行行長Adrian Orr暗示，如果有需要，會考慮包括負利率的一系列非常規操作。



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