貿戰激化：南韓本月首10日出口減22%

外媒報道，韓國關稅廳周一(12日)公布，8月首10日出口金額錄得115億美元，按年減少22.1%；進口金額為142億美元，減少13.2%。



按出口地區來看，對華出口減少28.3%，對日本亦降32.3%；對越南、美國、歐盟的出口分別減少1.6%、19.5%和18.7%。以項目來看，半導體、石油製品、乘用車出口分別減少34.2%、26.3%、6%，無線通信設備和家電則增加41.6%和25.6%。



進口項目方面，燃氣和乘用車各增加13.3%和27.4%，原油、石油製品和機械類分別減少17.1%、5.1%和22.9%。進口來源劃分，從日本進口減少18.8%，自中國、中東、歐盟的進口分別減少11.1%、19%和9%，從美國和加拿大則增加3%和117.8%。



南韓出口數據向為全球經濟「雨晴表」，如果數據不理想，亦即是對全球響起了經濟警號。



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