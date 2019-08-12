【高盛推介】績前留意港交所高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(9日)跌約1.9%，周一(12日)早段繼續下跌，落後大市。公司將於周三(14日)公布中期業績。



有券商指雖然市場波動，但港交所推動上市改革及債券通等措施，使市場流動性改善的情況下，該行對港交所長期的結構性看法不變，並維持「買入」投資評級。



觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認購證，上周5個交易日共錄得約2,590萬元資金流入，當中上周五佔約1,220萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。



投資者如計劃部署港交所公布業績前部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的港交所購證(19517)，行使價259.08元，2019年10月28日到期，實際槓桿16.7倍，行使價240至260元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



此外，近日市場關注行使價在255元附近、11月份到期的中年期認購證。投資者可留意當中槓桿最突出的港交所購證(15702)，行使價255.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿12.5倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



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