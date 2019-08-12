【即市分析】友邦保險現價唔值博

東方產經專欄作者股博士：周初金融界傳來震撼消息--滙豐控股(00005)行政總裁范寧閃電離職，市場揣測可能是與滙控主席杜嘉祺的分歧有關。講起杜嘉祺，讀者更熟悉的可能是他友邦(01299)前首席執行官及總裁的身份，他於任內成功帶領友邦上市，市值在其任內翻了一番有多。



睇睇友邦近來走勢，股價在7月中破頂後捨級而下，更一度連跌10日並失守多條平均線，同一時期中美貿易戰升溫，本港政局動盪，可見股價受壓是環境因素急劇變化所使然。



本港接連發生的社會運動嚴重打擊內地人來港投保。早前大行瑞信稱，與本地保險代理交流後，得悉很多內地客延遲或取消來港，以致7月份保險銷售或會受社會動盪影響。該行更料，如果香港社會問題無法及時解決，或會影響友邦第三季甚至下半年的增長。



其次，美國聯儲局於7月減息，市場利率下行無疑會對友邦投資回報帶來打擊，但值得留意的是，友邦盈利多靠保費收入帶動，其資金成本相信可隨減息有所下降。



技術上，友邦跌穿150天線後呈V彈勢頭，14天RSI回升至30樓上未見嚴重超賣，MACD熊叉略有收窄。該行料於8月23日公布中期業績，惟料未及反映近兩個月經營環境變化的因素。短期股價波幅料維持於50天及250天線之間上落，即波幅區介乎70至80元，現價值博率未見太吸引，宜候低再作部署。

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