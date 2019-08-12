【午市重點睇】日圓強見105.3　港元偏弱

●亞洲市，美匯指數續企97.5；圓匯強見105.32；歐元守1.120；英鎊低見1.2015。港匯呈弱，報7.8427。離岸人民幣低見7.1090，最新在7.08水平。金價高見1,501美元；布油、紐油分別報58.48美元和54.33美元。道指期貨升33點。



●港股二萬六關爭持，恒生指數半日升2點或0.01%，報25,941點。https://bit.ly/2OSrv1l

-異動股：擬賣產兼派特別息，雷士照明曾飆8成。

-異動股：半年料少賺49%，恒大曾挫4%。

-遭內地民航局發風險警示，國泰航空急跌逾4%。

-滙豐再有高層變動！亞太區首席風險主任年底前退休，約一周有3高層離任。

-紫光控股停牌，涉收購及合併事宜。

-港股格局：李偉傑話有機會彈上26,800。



●【即市分析】

-友邦保險現價唔值博。https://bit.ly/2GZVVZ9

-古勝：高息如糖衣毒藥？內銀股勿沾手！https://bit.ly/2H0iJba

-中國移動「躺着也中槍」？https://bit.ly/2YYrpZF



●A股快報：滬深三大指數半日收市升幅均不足1%，貴州茅台重上千元關。https://bit.ly/2N0Bv69



●亞洲股市：韓澳股個別發展，日股休市。https://bit.ly/33scoP8



●港元拆息︰1個月期拆息跌至1.72厘。



●人民幣中間價報7.0211，較上日開市價升75點子。



●人行逆回購300億人民幣。



●貿戰激化：

-高盛指美經濟恐衰退，降第4季經濟增長預測。

-南韓本月首10日出口減22%。



●全球貨幣戰：新西蘭或將利率降至-0.35厘抗逆。



●人行潘功勝：研究推出債券置換等違約處置手段。



●駿隆：7月份MPF人均蝕近800元。



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