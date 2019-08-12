【瑞通推介】恒指兩萬六關上落　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示，目前未準備好達成協議，中美9月貿談會否取消要視乎情況，同時美國再度暫緩部分企業與華為之間的業務交易。道指上周五(9日)跌90點或0.3%，報26,287點。



恒指上周五再度失守二萬六大關，全周計下跌3.6%，周一(12日)早段反覆靠穩，於26,000點關口爭持。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近1,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近7,000萬元，反映投資者繼續看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價26,914至26,999點。



騰訊控股將於周三(14日)公布中期業績，有媒體綜合券商預測，料集團今年第二季純利按年升幅介乎7.4至37%，市場關注集團廣告收入和手遊業務會否受貿易戰影響。另外，國家新聞出版廣電總局日前批出26款進口遊戲版號，公司旗下兩款遊戲上榜，不過股份於上周五高開逾1%後持續回落，並以全日低位338.4元收市，跌幅1.2%。周一早段回穩，重返340元之上，暫守250天線約335.7元支持。上周五分別有316萬和179萬元淨流入其好倉和淡倉。



近期港股受壓，同樣於周三公布中期業績的香港交易所近日股價跟隨尋底，上周五以近全日低位242.2元收市，跌幅1.9%，月內累跌8.8%，跑輸大市。周一早段跌勢持續，考驗240元關口支持，即市留意能否守穩近日低位238元。近期多了資金留意該股相關輪證，上周五分別有1,330萬和427萬元淨流入其好倉和淡倉。另外，公司公布計劃在下月中推每周指數期權，或令市場憧憬對集團業務有幫助。



舜宇光學公布7月手機鏡頭出貨量近1.09億件，按年升23%；首7個月手機鏡頭出貨量按年升約35%。另集團周二(13日)公布中期業績。股份周一早段升近3%跑贏大市，高見於86.2元，上試100天線(近86元)阻力。上周五分別有27萬和140萬元淨流入其好倉和淡倉。



MSCI將A股納入因子從10%提升至15%，本月27日收市後生效，外資將繼續增加A股比重。然而，A股近日同時受人民幣匯率回落以及中美貿易戰進程影響，南方A50月內累跌逾7%，上周五險守14元，周一早段升1%，上試14.2元。上周五分別有73萬和42萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19553)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿11.9倍。輕微價外、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.7倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



南方A50輕微價外、短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿18.8倍。輕微價外、中短期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿8倍。



滙豐控股輕微價外、中短期購證(29471)，行使價62.88元，2019年12月到期，實際槓桿15.3倍。價內、中短期沽證(17689)，行使價63.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.6倍。



友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿13.2倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿7.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68405)，收回價25,210點，槓桿比率31.4倍。N類熊證(52519)，收回價及行使價26,880點，槓桿比率24倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率15.9倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率23.3倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率12.7倍。



舜宇光學熊證(52523)，收回價91.9元，槓桿比率7.2倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率13.8倍。熊證(52525)，收回價15.09元，槓桿比率11.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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