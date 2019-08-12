樓價UPDATES︰二手交投淡靜　大單位減價沽貨

二手交投淡靜，放盤較為少有的大單位同樣要減價，長沙灣豐盛居大單位，減價160萬港元，終售1,320萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●南區貝沙灣2期8座中層A室，實用面積約1,376方呎，套三房連工人套間隔，望海景，以3,750萬元沽出，實用呎價約27,253元。



●西營盤高士台2座高層C室，實用面積約756方呎，兩房連一套房間隔，望海景，放盤約兩年，終由叫價2,300萬元累減20萬，以2,280萬元連租約成交，實用呎價約30,159元。



●灣仔囍匯1座中高層J室，向西北望市景，一房間隔，實用面積約461方呎，原以1,350萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約1,320萬元成交，實用呎價約28,633元，新買家為首置客。



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九龍區

●長沙灣豐盛居低層B室，實用面積710方呎，原則三房套房間隔，最初開價1,480萬元，但見市場氣氛籠罩負面消息，樓市交投淡靜，願意擴大議幅，即獲買家垂青，最終以1,320萬元成交，實用呎價18,592元。



●西南九龍匯璽本月至今暫錄約67宗租務成交，平均實用呎租約51元，其中1A座低層A室，實用面積1,503方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，今年5月放租70,000元，6月曾調整叫價至6.5萬元，最終零議價下租出，實用呎租43元。



●將軍澳君傲灣本月暫錄2宗買賣，其中3座極高層F室，實用面積456方呎，屬兩房間隔，吸引區內客睇樓後考慮數天即決定承接，成交價約805萬元，實用呎價約17,654元。



●將軍澳居屋英明苑C座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，望樓景，今年7月於已補價自由市場叫價690萬元放售，經議價後減價30萬或約4.3%，終以660萬元以交吉沽出，實用呎價約11,913元。



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新界區

●粉嶺囍逸2座低層H室，實用面積約502方呎，兩房連士多房間隔，於日前獲租客以17,000元承租，實用呎租約34元，上述為項目本月首宗租賃成交，屋苑現時約有3個租盤提供，最低租金入場價由11,800元起。



●馬鞍山迎海25座中層A室，實用面積766方呎，一房套房連儲物房間隔，叫價1,428萬元，議價後以1,310萬元沽出，實用呎價17,102元，減幅約8.3%。



●元朗本月至今成交不足20宗，個別業主增加議價空間，減價盤才有成交，其中映御1座低層L室，實用面積300方呎，開放式間隔，叫價460萬元，減價12萬元，至448萬元沽出，實用呎價14,933元。



●元朗溱柏5座高層C室，實用面積598方呎，兩房套房連儲物房間隔，叫價688萬元，減至680萬元沽出，實用呎價11,371元。原業主於2014年以555.4萬元買入，持貨約5年，帳面獲利124.6萬元，升值約22%。



●東涌映灣園3座低層E室，實用面積518方呎，兩房間隔，上周叫價700萬元，後來下調至680萬元，最終以660萬沽出，實用呎價12,741元，共減40萬元或5.7%，原業主於2011年2月以291萬元購入，持貨8年多，帳面賺369萬元，單位升值1.3倍。



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