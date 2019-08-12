【即市分析】滙豐未到撈底時

東方產經專欄作者帥哥：環球經濟風高飄搖，部分金融業更捲起颶風，好似滙豐控股(00005)就係一例。



從時間序分析，繼早前上任僅18個月的范寧突然退任，成為集團近年來「最短癮舵手」後，集團已確認今年將全球裁減約2%人手，主要針對高層員工，料涉及近5,000人；之後就有滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟辭職，並已於上周六起離職前休假；最新就有亞太區首席風險主任Mark McKeown宣布將於2019年底前退休。



值得留意的是，雖然話金融業對市場經濟敏感度高，若然預視環球經濟前景不明朗而裁減人手亦正路，惟今次是否已對整個金融業響起紅色驚號？事關以黃碧娟作例子，在其領導下中國業務表現強勁，去年滙控中國區收入為28.88億美元(約225.26億港元)，按年升21.39%，但如今都要辭職。



再睇埋市場睇法，該股股價早前急跌後，曾力守60元關，惟今日(周一)裂口低開後無力反彈，即市跌1%報59.1元，再次破位而落，走勢進一步轉差。策略上，在基本面及技術面均利淡下，不建議博反彈。

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