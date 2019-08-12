貿戰激化：瑞銀降中國今明兩年GDP增速

大行預期中美難於短期內解決貿易爭端，並推測貿易戰會損害兩國的經濟。繼高盛下調美國第4季經濟增長預測後，瑞銀亦調低中國國內生產總值(GDP)預期。



瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤發布最新報告，指隨着中美貿易戰再度升級，將目前的基準預測調整為今年甚至明年都「不會達成協議」，貿戰有再度升級的風險，預計今年第4季的GDP增速為5.7%，並下調今、明兩年的GDP增速預測至6.1%和5.8%，原預計為6.2%和6.1%。若貿戰進一步升級，2020年GDP增速可能回落至5.5%。



人民幣方面，該行預計中國將繼續避免人民幣大幅貶值，以免打擊市場信心及加速資本外流；預計人民幣在今年底於7.1附近上落，2020年末將在7.2左右，同時雙向波動會明顯加大。



她預計，中國的貨幣政策將更寬鬆，但不會實施大規模的刺激或匯率貶值。預期人民銀行將繼續為市場注入流動性，額外降準100點子，在美國聯儲局減減息時，降低公開市場操作利率10點子，引導降低市場利率10至20點子。



另外，預計中國今年不會調整基準利率。隨着經濟進一步放緩和全國居民消費價格指數(CPI)降溫，預計2020年人行將調降基準貸款利率25點子，或者加快貸款利率市場化。



她認為，基礎設施投資可能是最有效的增量措施，因為政府明確表示不會將房地產作為短期刺激措施，並且有迹象表明該行業信貸將逐步收緊。



此外，瑞銀預計中國將進一步開放國內產業(特別是金融業)和資本市場，並實施更多結構性改革，以保護中國的競爭力。



中美貿戰升溫，高盛認為美國經濟衰退的憂慮增加，將第4季經濟增長預測下調0.2個百分點至1.8%，企業將因不明朗因素而減少支出和投資。



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