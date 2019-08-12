內地經濟無起色！7月賣車再跌3.9%　連挫13個月

外國傳媒報道，中國7月汽車交付量繼續萎縮，延續了車市的歷史性下滑局面。中國汽車工業協會周一(12日)稱，7月份轎車、SUV、交叉型乘用車，以及多用途汽車(MPV)銷量按年下降3.9%，至153萬輛，為連續第13個月下滑。



在中國面臨經濟放緩、更嚴格的排放標準實施，以及貿易戰衝擊需求之際，汽車市場跌勢未見減緩迹象。汽車製造商幾十年來依賴這個全球最大汽車市場的增長，投入了數十億美元，而如今對未來的投資決策產生疑問。



在中美3個月來的首次「面對面」會談以無進展狀態結束後，美國總統特朗普8月表示，美國將從下月起，對另外3,000億美元中國商品加徵10%關稅。國際貨幣基金組織(IMF)表示，這場爭端將導致中國經濟增長放緩，並導致「全球出現重大負面溢出效應」。



全國乘用車市場信息聯席會上周已表示，中國7月廣義乘用車零售銷量按年減少5.3%，為過去14個月中第13次下降。與乘聯會的數字不同，汽車工業協會的數據是交付給經銷商的具體數字，而非終端消費者。

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