【市後重點睇】紐油失守54美元　港匯轉弱

美匯指數升上97.71；圓匯守105.4；歐元企1.117；英鎊回揚，報1.2064。港匯跌見7.8454。離岸人民幣反覆企7.099水平。金價企1,490美元；布油報58.28美元，紐油失守54美元關。道指期貨升5點。



●市後關注點

-20:00 印度7月消費物價指數



●恒生指數收市跌114點或0.44%，報25,824點。https://bit.ly/2OSrv1l

-異動股：華人置業瀉逾6%繼續尋底。

-異動股：滙豐再穿60元關，中銀香港12連跌。

-丘鈦科技半年轉賺1.8億人民幣，不派中期息。



●A股快報：三大指數升1至2%，滬綜指重上2800點。https://bit.ly/2N0Bv69



●亞洲股市：韓股收升4點，三星漲1.5%。https://bit.ly/33scoP8



●歐股三大指數高開，當中英國富時100指數報7,297點，升43點或0.60%；德國DAX指數報11,824點，升130點或1.12%；法國CAC指數報5,380點，升52點或0.99%。



●【股匯攻略】減息預期升溫，美匯指數轉弱。https://bit.ly/2TpdUgi



●【大師睇市】短期料有技術反彈。https://bit.ly/2KvE9z7



●【即市分析】滙豐未到撈底時。https://bit.ly/2z53qtv



●【大行報告】野村指舜宇出貨量有改善，目標價80元。



●人行自家虛擬貨幣快將出台？負責人咁講...



●中國上月手機出貨量按年跌7.5%。



●貿戰激化：

-美前財長警告全球經濟處於危險時刻。

-瑞銀降中國今明兩年GDP增速預測。



●新盤部署：映日灣部分單位調整售價，最多減逾3%。

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