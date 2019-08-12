上半年全球新能源車銷量逾100萬輛　國產品牌崛起

外媒報道，美國新能源汽車銷量統計網站EV Sales發布，今年上半年全球新能源汽車總銷量達111.75萬輛，按年增長47.4%。在上半年全球汽車總銷量中，新能源汽車的佔比達2.4%，按年增長0.8個百分點。在全球車市下滑的大環境下，新能源汽車的增長強勁。



數據顯示，來自中國的多家近年全力發展新能源汽車的車企，如比亞迪(01211)、北京汽車(01958)與上海汽車(600104.SH)，三家車企上半年新能源汽車總銷量超過27萬輛，接近上半年新能源汽車總銷量的1/4。除此之外，吉利汽車(00175)、江淮汽車(600418.SH)等中國車企也出現在榜單前10位，分別以4.7萬輛、3.2萬輛的銷量分別排名第七名與第十名。



整體來看，今年上半年純電動車型的增長幅度遠大於插混式新能源汽車。尤其是在今年六月，純電動汽車銷量的按年增長幅度超過100%，而插混車型按年增長幅度則為67%。今年上半年，純電新車銷量佔整體新能源汽車比例也從去年的69%增長到76%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

