閱文上半年少賺逾兩成　付費用戶驟減9%

2017年從騰訊控股(00700)分拆上市的閱文集團(00772)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入29.7億元人民幣(下同)，按年增加30%，在銷售開支大增下，錄得股東應佔溢利3.92億元，按年減少22%；每股盈利0.39元，不派中期息。



期內在線業務收入按年減少11.5%，至16.62億元，佔總收入56%。其中，自有平台產品在線業務收入按年減少10.1%，至9.85億元，主因是今年上半年加強了對付費內容的審核和上架控制，導致自有平台產品的付費用戶數目減少。



自有平台產品及自營渠道平均每月活躍用戶由2.13億人，按年增加1.7%至2.17億人。不過，平均每月付費用戶由1,070萬人，按年減少9.3%至970萬人，主因是上述提及的加強付費內容的審核和上架控制，導致付費用戶數量減少，以及若干騰訊產品自營渠道付費用戶的持續下跌。



由於以上所述，付費比率由去年同期的5%，下降至今年上半年4.5%；每名付費用戶平均每月收入由24.4元，下降至今年上半年22.5元。



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