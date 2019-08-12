【fb直播】港股靠騰訊破悶局？

本周騰訊(00700)、港交所(00388)等多隻重磅藍籌公布業績，恒指周一(12日)表現反覆，二萬六關得而復失，成交額600億唔夠，仲要以全日最低位收市！後市升跌還看騰訊？業績前要點部署？



滙控(00005)再有人事變動！亞太區首席風險官將於下月退休，高層接連換人，集團管理會否受影響？股價周二(12日)險守59元，為逾九個月低位，現價追揸沽？



丘鈦科技(01478)中期扭虧賺1.83億元人民幣，股價急升近8%；舜宇(02382)周二(13日)業績前，公布今年7月份產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年上升23%至1.09億件，業績可憧憬？



恒大(03333)發盈警，指上半年交樓面積減少，料中期純利跌近五成，股價曾跌逾4%創近九個月低，不過收市跌幅收窄一半！內房股點睇？



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