證監會：第二季有5家持牌機構遭紀律處分

證監會發表季度報告，總結2019年4月至6月期間的重要發展。在執法方面，該會於季內對5家持牌機構及4名代表採取了紀律處分，涉及罰款合共3,950萬元。當中，招商證券(香港)因在中國金屬再生資源(控股)的上市申請過程中，沒有履行保薦人責任，遭譴責及罰款2,700萬元。



截至6月30日，已獲證監會認可的集體投資計劃有2,799項；審閱了105宗新上市申請，較上季增加25%。



持牌機構及人士和註冊機構的總數達47,239，按年增加4.7%；其中，持牌機構的數目創下新高，上升8.7%至3,017家。另證監會就40宗個案發出指示以收集更多資料，及就7宗交易以書面形式闡述本會所關注的事項。



季內，該會就建議制訂證券保證金融資活動指引，以確保經紀行財政穩定及有統一的風險管理作業方式，發表諮詢總結。



此外，亦已落實一項在網上與海外個人客戶建立業務關係的新方式，亦對規則作出了修訂，藉此配合中介人需要因應愈趨常見的網上商業活動而調整其作業方式。證監會在4月全面落實發牌程序及表格的改革措施，令履行把關工作的方式符合其前置式監管方針。



該會在6月發出報告及通函，重點闡述香港主要經紀商的監管責任，並列明證監會要求他們在操守及內部監控方面應達到的標準。亦在季內發出多份通函，藉此就多項事項提供指引，包括持牌經紀行在提供利便客戶服務時應達到的操守和內部監控標準；第三方付款；信貸評級模式的風險管理；及綠色基金的披露規定。



證監會與中國財政部和中國證券監督管理委員會就獲取內地在港上市公司的審計工作底稿事宜，簽訂了三方諒解備忘錄。



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