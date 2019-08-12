丘鈦：上調攝像頭模組銷售量增長目標至5成

丘鈦科技(01478)中期業績按年大幅改善，截止6月底止6個月經營收入按年增57.8%，至50.6億元(人民幣，下同)；毛利41.52億，按年增963.1%；期內溢利達1.8億元，去年同期虧損錄得5,128.8萬元。



丘鈦解釋銷售收入增加，是因為攝像頭模組出貨量按年增長77.5%至18.25億件，以及指紋識別模組的產品結構有所改善。同時，公司亦推行自動化生產，減低人工成本。



另外，丘鈦上調全年攝像頭模組按年銷量增長目標至5成，預計年內可達每月5,000萬的生產目標。主席兼執行董事何寧寧表示手機的銷售量雖然時有跌幅，但平均每台手機需要的攝像頭模組的數字有所增加，帶動整個市場的需求擴大。



談及業務的外圍挑戰例如中美貿易戰以人民幣貶值，何寧寧表示公司業務未受很大影響，反而因爲內地需求強勁，有意在內地擴產。至於位於印度、今年底開始量產的廠房，何寧寧表示該廠主要針對當地户，不受貿易戰影響。

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