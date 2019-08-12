啟德商業地逾24億元批出　低過估值下限

地政總署公布，啟德承啟道鄰近啟德體育園商業/酒店地，以24.45億港元批出，中標財團為遠東發展(00035)。以總樓面約344,454方呎計算，每方呎樓面地價7,100元，較市場估值下限低逾一成。



該幅商業/酒店地坐落於承啟道，鄰近啟德體育園，可建總樓面約34.4萬方呎，用作酒店的面積不可少於15.5萬方呎。市場早前預期每方呎樓面地價約8,000至10,800元，估值約27.6億至37.9億元。



地皮上周共收到10份標書，其他入標財團包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)、會德豐地產、信和置業(00083)、建灝地產、中國海外發展(00688)等。



遠東發展地產發展總監方文昌表示，很高興投得啟德承啟道商業地皮，鄰近未來有港鐵沙中線，看好該區發展前景。計劃興建寫字樓及酒店各1幢，各佔總樓面約一半，總投資額約40億元。

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