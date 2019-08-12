創富奇財：交易所買賣債券　散戶平價之選？

金融市場風險加劇，資金急急由股市衝入債市，大戶投資者基於對貨幣的配置，無奈地把資金泊入負孳息的德國以至日本債市。相對上，小投資者就可更靈活地尋找更高回報的投資。只打過幾年工、30出頭已達致財務自由的專業投資者陳建中(Starman)，成功發掘甚少港人留意的隱世投資工具─交易所買賣債券(Exchange Traded Debt，簡稱ETD)。



ETD顧名思義是可在交易所進行買賣的債券，由於發行面額較小，又稱為Baby bond。星匯資本創辦人兼首席投資總監陳建中稱，ETD也是債券的一種，一樣提供可預計、定期的收入，最大的投資風險同樣是發債機構違約。



他續指出，傳統在場外交易的債券，交易速度和市場資訊透明度較低。相比之下，ETD流動性高，投資者套現較為容易，加上買賣猶如股票交易般相對容易，價格透明度高，買賣差價亦會較窄。



在美國市場上市的ETD逾百隻，但只有小部分是由港人認識的公司發行。附表中4隻ETD價格不約而同處26美元附近，年內價格升幅由超過5至14%不等，表現隨時勝過部分股份。聯儲局減息預期是年內價格推升因素，但價格波動明顯低於股票，即使聯儲局早前落實減息，相關ETD單日變幅只是輕微升或跌不足1%。



現時ETD在美國市場較活躍，有逾100隻，發債機構包括eBay、AT&T等(見附表)。投資者可在個別券商開美股戶口進行買賣。私人銀行、美國券商以外，部分本地券商亦有提供買賣服務。



耀才證券銷售及客戶服務部分組經理林煒壕指，投資者可經該行美股戶口買賣ETD，交易佣金收費與美股無異，入場門檻同樣最少可買1個單位。不少ETD以25美元水平上市，以此計算投資者未計手續費大概花約200港元已可入場，相比一般債券入場費動輒需數十萬、過百萬元，甚或需符合專業投資者資格(個人流動資產不少於800萬元)才能投資，ETD讓零售投資者大大提高資產配置上的靈活度。



輝立証券客戶也可經該行美股戶口買賣大部分ETD，但因投資目標以收息為主，成交相對少。富途證券同樣提供ETD買賣服務。



港人買美股，不論是普通股或優先股，收取股息都要交最高30%的預扣所得稅，隨時變相七折收息。陳建中指，由於ETD派發的屬於債息，不受預扣所得稅影響，投資者可把債息全數落袋。



至於債券基金和ETD的入場費同樣較親民，基金的優點是可一次過分散投資多隻債券兼有基金經理掌舵和把關，缺點是投資者要付較高管理費。



陳建中指，主因把債券放在交易所上市，需付上市費用。由於絕大部分亞太區企業、內房企業發行的高息債，不用上市已有超額認購，不需多付一筆費用作上市。另邊廂，不少美國高信貸評級公司都會發債，債息不高，選擇和競爭亦多，若加上公司想零售投資者參與投資，發行ETD就成為較好選擇。



陳建中指，ETD到期日一般較長，例如30年、40年或以上。投資前計算到期收益率之餘，還應計算贖回收益率是否符合個人回報要求。原因是不少ETD給予發債機構權利在債券到期前向投資者贖回，如果太高溢價買入，被強制贖回時投資者有可能失去預算。



林煒壕稱，現時不少ETD提供5至6%的年利率回報，一年派息四次，但價格波動性較小，故適合長線持有收息多於短炒賺價。



他續指，聯儲局再減息，促使資金尋求較高息的產品，ETD理論上會受惠。然而，投資者要留意減息周期會否持續，倘要提高獲利機會，可考慮在貼近25美元水平買入。此外，投資者可選較熟悉、兼信貸評級較高(如標準普爾給予BBB或以上投資級別)的公司，提高安全性。



陳建中稱，到期日愈長的債券，對利率敏感度愈高，故聯儲局減息利好ETD價格向上，但市場早已預期這次減息，故在價格上已有所反映。目前，利率期貨顯示，9月份聯儲局減息機會達百分百，惟一旦結果較預期有落差，甚至乎將來美國掉頭開展加息期，則會對債價構成衝擊。



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