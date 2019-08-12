修例風波：美股也受累！道指期貨轉挫近200點

外國媒體指出，香港機場遭癱瘓，可能會觸發中美貿易戰局面更僵，美國道指期貨亦由升轉跌，目前挫197點。報道指，香港示威局面為數十年以來最嚴重，挑戰甚大。



電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)上周在接受媒體專訪時已警告，現在並不擔心美國金融體系再次崩潰，但的確有一隻「黑天鵝」令他擔憂，就是香港！他坦言，擔心香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。



所謂「黑天鵝」，是指難以預測，並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。換言之，艾斯曼擔心香港會成為發生類似2008年全球金融海嘯的「藥引」。



事實上，香港近期《逃犯條例》修訂觸發連串示威衝突。艾斯曼直言，現在美國金融體系建全、幾乎沒有系統性風險，如果市場要出現「黑天鵝」事件，香港現況正是潛在的「黑天鵝」！假設香港的情況進一步升級，便會對全球經濟產生實際影響。



他又認為，香港的示威動盪或會影響到中美貿易戰，對中美貿易談判構成負面因素，甚至波及全球市場。中美貿易戰開打1年多，並拖累全球經濟，最近兩周美國與中國的關稅戰已延伸至貨幣戰，全球金融市場周一(8月5日)全面暴冧，市場和商業情緒都十分糟糕。



艾斯曼是華爾街傳奇人物，在2008年金融海嘯時，是極少數能靠沽空美國樓市大賺一筆，其一戰成名的故事更被改編成電影《沽注一擲》(The Big Short)，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。



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