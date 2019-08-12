人幣「破七」成定局　外媒：中國透過貶值代替減息

反映官方意願的人民幣兌每美元中間價連續3日跌穿「七算」，可謂認定了中國官方立場，使外媒估計，中國短期內將透過人民幣貶值，代替減息來穩定經濟。



美國著名財經媒體彭博報道，人民幣兌每美元衝破「七算」心理關口，「玻璃頂」終於被打開。面對中美貿易戰升級、內地經濟下行壓力，乃至香港局勢日益惡化，中國政府的宏觀調控工具箱中最少一個工具獲得了加強，就是「更大範圍的匯率調節」。



中國人民銀行(即中國央行)上周五(9日)晚間發布的第2季貨幣政策執行報告中，首次把「發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用」這表述，放入貨幣政策執行報告下一階段主要政策思路之中；國際貨幣基金組織(IMF)同一天發表的報告也認為，若貿易摩擦繼續升級，中國經濟增長受衝擊，需要通過進一步寬鬆來對沖壓力，「匯率需要保持彈性，以市場供求決定價格」。



這些迹象指向，人民幣匯率上周衝破「七算」心理防線後，市場供求驅動的貶值，在有序、適度的前提下，面臨的阻力將大為減輕。就政策而言，內地通脹尚未回落前，通過容許適度貶值、而非減息來改善貨幣環境及支撐經濟，也將成為「可選」的選項。



內地興業銀行指出，若中美貿易摩擦再次升級，貶值或者減息，將是央行需要權衡的選擇。根據其模型測算，人民幣有效匯率相對於均衡匯率水平貶值1%，相當於減息約0.24厘，而本輪已實現的貶值相當於減息0.97厘，使短期內減息必要性下降。



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