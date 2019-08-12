新興市場又掀風暴！阿根廷政局有變　貨幣披索暴冧35%

再多一個國家恐為全球經濟帶來危機！外國傳媒報道，新興市場「高危國」阿根廷總統大選出現變數，由偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)大比例贏了初選，令現任總統馬克里(Mauricio Macri)地位不穩。消息一出，阿根廷股市及債市齊遭拋售。



目前費爾南德斯大幅贏出初選，意味着10月27日真正大選投票時，極有可能勝出，馬克里必須在這兩個月時間左右加倍努力，爭取人民支持。



若費爾南德斯當選，經濟政策必然有變，足夠讓金融市場率先遭大幅拋售。報道指出，該國以歐元計價、2028年到期的債息急飆近3個百分點，達13.46厘，為該債券2017年發售以來最高；另一隻以美元計價、2048年到期的債息也狂升至17厘左右。這反映該國重新陷入債務危機。



阿根廷披索兌每美元今年以來大幅貶值，為表現最差的新興市場貨幣，周一(12日)甫開市就狂貶35%，兌每美元見61.25，令今年以來貶值幅度大擴至62%，再創歷史新低。一旦費爾南德斯10月底時真的取勝，相信披索會再狂貶25%，債券價格亦會暴冧約20%。



事實上，阿根廷作為南美第3大經濟體，惟經濟情況相當差。由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里民望插水，嚴重影響大選。目前央行指標利率高達66厘，年度化通脹逾50%，貧窮率逾三成。



一旦費爾南德斯成為總統，將令阿根廷求助國際貨幣基金組織(IMF)的努力功虧一簣，屆時後果難以估計。

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