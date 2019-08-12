修例風波：港鐵站激戰震動太古城　業主劈價70萬求售

社會衝突蔓延至港島東，周日(11日)晚的太古站激戰更成為焦點，區內指標屋苑鰂魚涌太古城，業主過往叫價一向硬淨，但亦紛紛擴大減幅，由早前平均只減1%至2%，擴至目前個別達6%或以上。



美聯吳肇基稱，該屋苑南山閣中層兩房戶，原叫價1,070萬元，周一(12日)旋即降價至1,000萬元，以實用面積536方呎計，呎價約18,657元。



事實上，受市況轉靜拖累，近期該屋苑減價放盤數目已有所增加，尤其是早前開價過高的放盤，降幅更明顯。吳氏續稱，項目泰山閣高層三房戶，實用面積689方呎，最初叫價1,600萬元，減120萬元或7.5%，現意向價為1,480萬元，但仍屬高市價盤。



個別九龍區屋苑更重現「四字頭」放盤。利嘉閣鮑允中指出，牛頭角得寶花園至少有3個放盤，叫價降至500萬元以下，當中D座實用面積282方呎單位，現以480萬元放售，下調20萬元或約4%，呎價17,021元。



而近日只有減價盤才獲買家承接，世紀21奇豐黎樹森稱，粉嶺過去一周僅錄2至3宗買賣，粉嶺名都3座高層B室，實用面積399方呎，曾叫價590萬元，剛以526萬元易手，減幅10.8%，呎價13,183元。毗鄰同面積單位，近月才以585萬元沽出。



中原麥偉成亦稱，同區嘉宏中心B座中層A室，實用面積293方呎，以兩房間隔，景觀開揚。業主叫價420萬元，見市況淡靜，最終願減30萬元，以390萬元易手，呎價13,311元。據了解，原業主持貨5年，帳面獲利140萬元。



東涌映灣園連錄減價買賣。市場消息稱，9座中層兩房單位，實用面積563方呎，同類單位市價普遍達680萬至690萬元，上址減至660萬元易手，略低於市價，呎價11,723元。



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