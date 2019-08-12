樓價UPDATES：錦綉花園狂減215萬才獲承接

元朗錦綉花園剛有洋房大幅減價約215萬元後，獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山俊傑花園高層D室，實用面積783方呎，以三房包括套房及連工人房設計，向東北及望維港海景。業主最初叫價2,200萬元，近期減至2,143萬元連車位易手，實用呎價27,369元。



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九龍區



●將軍澳居屋寶盈花園4座低層兩房戶，實用面積431方呎。單位7月時以450萬元放盤，當時已低市價逾10%，並獲外區白居二買家洽購，減價12萬元，於未補價第二市場僅售438萬元，實用呎價10,162元，為今年4月後屋苑呎價新低。



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新界區



●粉嶺嘉宏中心B座中層A室，實用面積293方呎，以兩房間隔，景觀開揚。業主叫價420萬元，見市況淡靜，最終願減30萬元，以390萬元易手，實用呎價13,311元。據了解，原業主持貨5年，帳面獲利140萬元。



●錦綉花園G段1街雙號屋，實用面積848方呎，附連約1,400方呎大花園，以三房間隔，原開價約1,350萬元，議價後累減約215萬元，獲買家以1,135萬元購入，實用呎價13,384元。原業主於2010年以500萬元買入，持貨9年帳面賺約635萬元。



●火炭居屋穗禾苑C座極低層6室，實用面積472方呎，屬兩房間隔。原開價420萬元，放盤3星期，累減20萬元或4.8%，獲外區新婚上車人士以400萬元承接，實用呎價8,475元，低市價5%

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