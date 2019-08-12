減息後遺症！美湧現「殭屍消費者」　經濟逆轉更大鑊

外國傳媒報道，隨着美國聯儲局進入減息周期，9月勢再有行動，令美國消費者借貸成本下降，無論是信用卡、樓按，以及其他貸款均可受惠。



不過，美國消費者負債已創歷史新高，撇除最大額的樓按貸款，整體負債超過4萬億美元，此時此刻再減息，只會讓習慣「先使未來錢」的美國人負債更多，而他們的儲蓄率將更低。



摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)警告，聯儲局「放水」只會對「殭屍消費者」帶來最大利益，一旦經濟陷入衰退，隨後的復原能力將是脆弱的。



他指出，「殭屍消費者」靠「債冚債」維持消費，只要就業及經濟情況逆轉，他們就會迅速賴債，情況恐一發不可收拾。



數據顯示，截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%；2018年美國聯儲局調查了1.2萬戶家庭，發現40%美國人難以在突如其來的情況下，拿出區區400美元(約3,120港元)應急，可能必須變賣一些資產或舉債，才能支付應急費用。這凸顯非常多美國人「冇錢剩」可能與債務沉重有關。

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