財經評論：人幣破七成定局　全球矛盾續激化

反映內地官方意願的人民幣兌每美元中間價截至昨日已連跌六日，並持續三日跌穿七算，再創十一年新低，意味「破七」不再是偶然！事實上，包括人民銀行前行長周小川在內的一眾內地財金專家，上周末已表明匯率問題或長期存在，預示全球矛盾續激化，全面貨幣戰風險猶在。



隨着人民幣「破七」成定局，再加上貿戰關稅效應、非洲豬瘟等多重因素相互牽引，內地通脹急劇升溫，導致民生必需品騰貴，反映經濟決策已難面面俱圓，「減稅降費」雖然效果仍在，但結果恐非當初所願。



內地去年以降低稅項、減輕企業及個人社保繳費，作為提振經濟的重要改革措施之一。據上月底國家稅務總局數據顯示，今年上半年全國累計新增減稅降費總額達1.17萬億元人民幣(下同)，其中個人所得稅累計新增減稅3,077億元。單從數字上看，上半年新增減稅降費總額相當於去年經濟總值1.3%。由於美國向中國進口貨品加徵關稅，最多影響經濟增長一個百分點，換言之，減稅降費剛好抵銷貿戰損失。



不過，要留意的是，當人民幣「破七」後，兌每美元年內已貶值逾2%，意味若按美元計，即使減稅帶來的經濟效益能中和貿戰影響，也補償不了貨幣貶值的拖累。簡而言之，就算內地經濟增長保持6%，但扣除貨幣貶值因素，實與美國經濟增長2至3%拋離不多，遠談不上以往經濟好兼幣值上揚的雙重得益，美國總統特朗普可謂暫時凍結了中國「趕美」之勢，亦反映內地讓人民幣貶值是無奈之舉。



更甚的是，此舉帶來的副作用恐讓民眾感受切膚之痛。數據顯示，內地七月通脹按年升2.8%，不但高於市場預期，民生必需品食物價格更按年飆9.1%。惟匯價續弱加上停購美國農產品，勢令食品成本再升，尤其家畜飼料成本貴了，肉食漲價也是必然之事，「長安米貴」只會打擊民眾消費意欲，進一步威脅企業生存空間，形成惡性循環，汽車銷售截至七月仍了無起色，便是最佳例子。



面對貨幣貶值，特朗普毫不猶豫把中國列為匯率操縱國，惟以歐洲人領導的國際貨幣基金組織(IMF)及七大工業國(G7)立即割席。說穿了，無非是家家有求，他日特朗普若開徵汽車關稅，歐元及日圓也會面對貶值對沖的問題，此刻支持美國猶如作繭自縛。「盟友」表態，特朗普當然尷尬，惟這亦預示了歐盟及日本等地已準備好隨時加入貨幣戰，投資者須看清突如其來的挑戰！



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。