「股王」成功　全靠馬化騰「苦幹」！

「成功需苦幹」呢句套用喺騰訊控股(00700)主席馬化騰到就最啱！唔好以為作為「股王」主席好輕鬆，過去一年佢勤力到嚇死人，日以繼夜不停咁工作。有內媒爆料話，其實由舊年秋天騰訊宣布內部架構大調整，瞓身去開拓B2B(企業對企業)業務後，馬化騰真係做到索晒氣。



據講馬化騰經常搭即日飛機公幹，出咗機場，就直接去現場傾生意同簽約，有時仲係坐完飛機傾完生意，又要去參加一啲推唔甩嘅晚宴，食完飯後再坐回程飛機歸家。不過，騰訊內部員工透露，正因為老闆咁博，好多原先會無咗嘅生意機會，都畀佢搶番嚟。



馬化騰曾經講過，舊年係騰訊「危機感很強的一年」。佢堅決要做好B2B業務，所以經常都冇覺好瞓。有一次，公司電腦程式員深夜趕一份PowerPoint，完成後Send畀馬化騰嗰時已經凌晨兩點，點知沖完涼約20分鐘後準備瞓覺時，馬化騰已經回覆咗修改意見。



有一次更加經典，喺凌晨4點鐘，馬化騰竟然仲喺度睇緊公司嘅研發產品，睇完之後就順手Send E-mail畀一眾管理層。結果一班公司嘅總裁、副總裁和幾個總經理喺翌日嘅返工時間紛紛討論後回覆。而喺當日嘅晚上十點，呢個產品嘅詳細生產排期就出咗嚟，全程用咗18個鐘咋!



老闆都勤力成咁，如今騰訊由上到下，節奏快得驚人。原來昔日嘅馬化騰係少說話，多做事嘅人，但家陣，員工們覺得佢愈嚟愈健談外，仲成日四圍去各大Event站台，曝光率爆升！



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