胡孟青：市場憧憬出現「定海神針」

不能否認的事實是，整個長實系的確具備較長遠視野，管理層多年來的策略部署，考慮的不是眼前情況，而是想多幾步。當年長和重組，並且遷冊，環顧目前香港情況及發展空間，恐怕其他本地企業也開始有類似想法。



今年長和的中期業績，沒有超人向傳媒的指點迷津，但長和業績期間披露公布重組電訊業務，至少為市場上了一課，如何在不分拆上市情況下，都可以逐步體現價值及注入催化，眼界的確大開。長和或以前的和黃，屬於綜合企業股份，以前稱之為的洋行股，在市場上常獲追捧，惟現在投資者要概念清晰而又要簡單，綜合企業股計算估值上，一定被扣上折讓。



長和的電訊業務，在歐洲市場部分受到監管及競爭掣肘，談不上突出，短期要分拆時亦未必獲取好估值。長和成立的電訊控股公司，將歐洲、本港及澳門在內八個市場，收納為控股公司旗下，長遠無疑令分拆上市更易於實現，但更重要的是財務上的考慮。5G既為長和帶來煩惱，但集團卻化為契機，利用八個市場中財務較佳的公司拉勻，獲取更高信貸評級及借貸條款，就會有更便宜的融資成本發展。控股公司之外，屬下還有一家電訊基建公司，按歐洲同業估值，最多值100億歐元。一宗簡單重組，具備兩個分拆概念，何樂而不為。



長和資產眾多，將零售業務分拆僅時間問題，而基建及能源基本上已經上市，剩下來就是電訊業務。早前，很多分析都估計，當零售及電訊分拆或組實體以體現更佳價值之後，長和可能再跟長實及長建整合。誠然，以整個集團的龐大架構加起來資產眾多，有的就是憧憬，長和以後定位如何，甚至是否功成身退，總會有答案。長實系財技了得，幾家公司長期折讓，透過企業行動去進一步體現價值，只是時間問題。長和及長建都沒有加派中期股息，環看目前環球市場動盪，短線而言也意味可能有收購對象鎖定。



長實在港發迹，而且一向眼光準繩，往績極佳。刻下，社會信心動搖，對前景感到更大疑問之際，香港市場人士最期望的，未必是長和分拆，而是長實系內趁機，在港來一次重大投資，香港很需要這類信心一票。



獨立股評人 胡孟青



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