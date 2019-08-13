富途：美科技股震盪　可伺機吸納

最近美國科技股的震盪實在不小，納斯達克指數連跌6日後開始反彈，連續6天下跌是自2016年10月底和11月初特朗普當選總統以來最長的一次。Facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix、Google，及微軟等大型科技股亦經歷了相當程度的回調，最近開始反彈。



那麼，美國科技股下跌的原因是甚麼？後續繼續上漲的動力是否足夠？市場普遍認為美國科技股最近大跌的原因大致來自幾方面。一、美聯儲局降息不及預期；二、中美貿易摩擦繼續，人民幣匯率破7；三、大型科技股繼續受反壟斷調查干擾。



不過，其實仔細分析，影響是有的，但沒有那麼大。首先美聯儲降息。2019年8月1日，美聯儲降息宣布降息，是2008年首次降息，關於此次降息，市場之前都有預期，關鍵在於聯儲局行長鮑威爾強調降息是由於全球經濟增長不確定性、貿易形勢不確定性、通脹的低迷，本次降息並非一次趨勢性降息的開始，只是「預防性降息」。其實鮑威爾對降息的聲明，並沒有那麼糟糕，至少表明美國經濟還是相對健康的，如果真的開始走下坡，美聯儲局肯定不會坐視不管。



其次，中美貿易摩擦以及人民幣匯率貶值壓力，對於美國科技股來說，中國區的業務會有一些擾動，但總體來說影響不大。



最後，之前美國監管機構表示將對科技股進行反壟斷調查，隨後在日本福岡舉行的二十國集團(G20)財長和央行行長會議聲明支持對科技企業徵稅。壟斷即危機，反壟斷調查其實一直是懸在科技巨頭上空的達摩克利斯之劍。



事實上，谷歌一直飽受反壟斷調查干擾，歐盟曾花了七年時間來搜集有關谷歌壟斷的證據，在歐盟競爭事務專員維斯塔格的努力下，證據搜集的進程大大加快，甚至影響到了美國民眾對待谷歌壟斷問題的態度。就連至今依然挺立的科技巨頭——微軟，也曾有過一段差點被分拆的歷史。



曾經在谷歌擔任設計倫理學家及產品哲學家Tristan Harris，研究了科技如何影響十億人的注意力、身心健康和行為方式，之後他得到的結論是科技正在綁架人的思維，就像是老虎機劫持了賭徒的思想一樣，它們充分了解你的心理弱點，然後「操縱」你的思想。當壟斷造成的負外部性愈來愈大時，這種因素就愈來愈不能被忽略。



當然，反壟斷喊了這麼多年了，效果不大。美國科技企業還是有着強大的游說能力，所以如果還是罰罰款基本是沒有用的，不到動真格的那一天，科技股的底層邏輯依然沒有動搖。



另外，一些投資者還擔心科技股估值問題。的確，美國企業盈利增長和稅改影響在減弱，但從最近科技巨頭蘋果、谷歌、微軟等公布的財報看，一線巨頭盈利能力并沒有受到太大影響，加上巨頭的回購力度，估值沒有特別大的泡沫。



因此，這次美國科技股的震蕩，也許給投資者提供了一次不錯的上車機會。



富途控股金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)



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