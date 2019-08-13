TVB接力申請星美清盤

商人覃輝作為大股東的星美控股(00198)，因未還支票透支額連利息約1,400萬元，遭滙豐銀行入稟高院呈請清盤一案周一(12日)聆訊，滙豐一方在庭上指，已收到星美關聯公司的所有還款，現向法庭撤回任何清盤令狀的申請。



另一債權人電視廣播(00511，TVB)的代表律師昨向法官提出，取代滙豐作為呈請人繼續呈請星美清盤。高院頒令TVB將可作為替代呈請人，並需三周內向法庭提交誓章和證據，下次聆訊日期為11月4日或之後。庭上透露，星美欠TVB逾1億美元，涉及TVB購買的星美債券。



周一亦有另外兩家海通關聯公司的代表律師出庭，兩公司俱為星美的債權人，雖暫時不會有法律行動，但都支持TVB取代滙豐呈請星美清盤。據了解，星美欠這兩家公司逾5,000萬美元。



TVB因持有星美發行的兩批債券，使去年業績盈轉虧，核數師更對業績持保留意見。TVB於3月公布去年全年業績時，已就星美定息債券部分作出減值虧損撥備1.8億元，並確認星美可換股債券之公平值虧損3.2億元。



TVB指，審計過程中，核數師認為無法就分別對星美定息債券及可換股債券進行之減值評估及公平價值評估取得足夠適當審計憑證。



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