利福看淡零售　估下半年更差

劉鑾鴻(細劉)任主席的利福國際(01212)中期業績披露，今年上半年旗艦店銅鑼灣崇光百貨同店銷售收入跌4.8%，客流量減3.7%，逗留購買比率自去年同期減少0.4個百分點至34.3%。劉鑾鴻周一(12日)表示，受遊行活動影響，6月份生意已開始差，但「7月會比6月差」，又預計8月較7月更差，現時不單經濟問題，而是市民完全沒有消費意欲，難以估計下半年零售「差到咩程度」。



利福國際於業績報告指，上半年股市動盪，加上宏觀不利因素，令消費者信心低迷，香港零售市場整體停滯不前。劉鑾鴻在業績會上更警告，目前情況比2003年「沙士」時更嚴峻，受累於中美貿易戰、人民幣貶值等因素，已經削弱中國內地訪港旅客的人數，而本港近期持續的社會示威所帶來的影響更屬全面性。至於集團下半年的同店銷售數字則要視乎社會事件何時平息。



集團上半年盈利約12.86億元，但撇除正投資收入4.27億元，單計核心業務盈利按年跌逾3%；同系利福中國(02136)上半年純利1.908億元人民幣，不派中期息。



劉鑾鴻承認下半年業務充滿挑戰，惟未擬裁員，望社會運動盡快平息。



被問及近日警方進入私人商場執法受社會關注，劉鑾鴻指，集團有內部指引，若店內有罪案發生，而集團員工及保安未能處理，才會讓警察處理案件。



利福國際周一股價曾挫2.7%，低見9.36元，最終收跌0.104%，報9.61元，仍為52周收市低位。



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