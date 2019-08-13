林嘉麒：本周走勢還看股王業績

一星期過去，大市未出現預期的技術性反彈。相反，恒指低位有下移的情形。恒指上周低位25,397點，可視為短期重要關口。一旦失守，恒指就會出現新一輪跌勢。周一(12日)恒指以全日低位25,824點收市，距離近期低位25,397點，還有400多點，估計短期下試機會高。現時只希望，恒指過去一周波幅25,397至26,502點可以守穩，我們先關注這個區域。



大市是否弱勢未變，可先留意港股對壞消息及好消息的兩個反應。首先，自美國財政部將中國列為匯率操縱國後震散了香港股市，更曾一度下試至25,400以下水平，大市對壞消息有一定反應。相反，儘管國際貨幣基金組織(IMF)剛宣布完成一年一度對中國的考察，報告稱人民幣對美元是貶值了，但相對於貨幣籃子大體穩定，相信人民銀行「幾乎沒有干預匯率」。IMF的表態雖然反咬了美國一口，惟對人民幣幫助不大，對走勢弱的港股亦然，消息未見對港股有正面刺激作用。



由此可見，港股受壞消息影響後，同一類好消息出現，卻影響不了大市多少，這是典型的弱勢格局。預期就算短期出現較為利好消息，港股反彈幅度有限。



不過，IMF的報告有一定參考價值。中國外匯儲備在2014至2016年間快速縮水近1萬億美元，但自2017年起外匯儲備已企穩在3萬億元以上。IMF認為，反映中國外匯儲備充足，並沒有大規模干預匯率，反而有空間繼續向浮動匯率轉型。另外，去年6月中至8月初，人民幣對美元雙邊匯率的貶值相對迅速，中國當局重新採取應對貶值壓力的措施，包括對外匯衍生品實行20%的準備金要求，又在每日交易區間的中間價形成過程中採用逆周期調節因子。



IMF引述中國當局指出，上述措施是宏觀審慎措施，目的是防止匯率超調，而中國亦未有再實施新資本管制措施。去年下半年美元兌人民幣雙邊匯率面臨壓力，但資本外流的壓力仍然不大，目前不存在較大的淨流出壓力。當然報告觀察所得的數據是去年的事，未可完全反映未來資金外流的可能性，不過起碼暫時無須過分憂慮。



事實上，大市整體形勢未宜太樂觀，皆因有「托沽」的迹象。自上周四開始，恒指即日曾反覆挑戰26,300點水平，可惜是靠部分成分股推高，而且成交未見放量，同時本地地產股沽壓持續，一半成分股已續試年內新低，恒指確實未完全反映個別股份狀況。其中，騰訊走勢要加倍小心，集團周三將公布業績，業績前大行普遍認為第二季業績樂觀。問題是，當騰訊業績差於預期的話，就會成為大戶沽貨的藉口，將進一步拖累恒指走勢，或會成為跌市兇手。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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