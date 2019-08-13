國泰股價冧半成　母企太古瀉6%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，於上周遭國家民航局發出重大航空安全風險警示後，公司股價周一(12日)同跌穿10元關，以全日最低位9.8元收市，跌4.8%。國泰母公司太古股份(00019)股價更瀉6.24%，為周一最大跌幅藍籌股。



富瑞報告指，最先是國泰客運收益率受壓，然後是本港示威活動影響其客運量，如今再有民航局發出的安全風險警示，不但影響國泰直飛內地的航線，甚至波及部分飛越中國領空的歐美航線，估計影響國泰下半年客運收益率1個百分點，按年估計下跌4.3%。該行料國泰股價短期將會持續受壓，維持目標價15元。



事實上，國泰主席史樂山於日前中期業績會上已預警，在中美貿易戰及近期香港政治事件影響雙重打擊下，下半年經營環境將更加具有挑戰。



他表示，雖然下半年是客運及貨運傳統旺季，但香港示威活動不僅令7月份來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響，未來幾個月的訂票情況較去年遜色。其中，乘坐國泰入境香港的旅客量按年跌幅將達雙位數，而出境旅客量亦將有單位數跌幅。



據國泰剛公布的上半年業績，貨運量及收益率均錄得跌幅，多家外資大行隨即降國泰目標價。其中，滙豐環球研究削其目標價近一成至11.4元，瑞信亦將其目標價由15.5元降至15元。瑞信認為，受香港示威活動影響，7月份入境旅客、特別是經濟艙機位的訂票跌幅達雙位數，而中國取消赴台的個人遊亦影響中台間航線業務。



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