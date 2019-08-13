【名家筆陣】莊太量：寬鬆政策料陸續有來

聯儲局上月底宣布減息0.25厘，為金融海嘯後首次。一石激起千重浪，美國帶頭減息後，幾日之間，人民幣跌破七算、多國央行亦跟隨減息。美國本土數據近月雖有所轉弱，但距離經濟衰退尚遠，為何需要減息？



議息後記者會上，聯儲局主席鮑威爾解釋，今次減息為預防性(Insurance cut)，是政策周期的中期調整(Mid-Cycle Adjustment)，以應對潛在下行風險。在未有衰退下作預防性減息，對上兩次是1995及1998年，減息幅度同樣為0.75厘。聯儲局前主席格林斯潘更曾經表示，1995年及時提早減息，使經濟軟着陸，是其任內一大成就。



今時今日，驅使聯儲局作保險性減息的原因，當然是貿易戰。聯儲局減息後翌日，特朗普又決定向餘下三千億美元中國貨徵稅。數據顯示，貿易戰對中國經濟的影響，未有如想像般大，中央不再搞大水漫灌，但透過財政政策及貨幣政策的組合拳已成功穩住經濟。



內地及時於去年起，先後多次定向降準以稍為放鬆銀根；推出較大幅度的減稅降費措施，成功保住內需消費；近月亦透過適度增發地方債，以刺激基建投資。出口方面，受貿易戰影響，近月下跌約2%，但有趣的是同期進口大跌約8%，結果淨出口反而上升，對經濟增長起提振作用。



貿易戰開打超過一年，內地經濟增長雖創廿年新低，但依然高於6%，這給予中央足夠底氣去企硬，於談判中拒絕接受特朗普的要求。當特朗普月初宣布向全部中國貨徵稅後，中方先罷買美國農產品、再以人民幣跌破七算來回應，顯示出不願打卻不怕打的姿態。隨着鷹派的商務部部長鍾山加入談判團隊，可以預期中方已為持久戰做好準備。



主要經濟體中，今年表現最令市場失望的，反而是歐元區，特別是龍頭德國。一方面，汽車業作為德國的主要增長引擎，去年全球汽車業錄得自2009年以來首次銷售下跌，打擊當地經濟；此外，資本貨物出口是德國經濟的另一引擎，雖然未有直接捲入中美貿易戰，但中美角力導致全球資本開支萎縮，對德國來說可謂殃及池魚。



相較於中國，歐元區利率早已減到負數，再下調的空間有限，而貨幣政策的刺激作用已經遞減。現時歐元區的長期通脹預期已經跌至1%，種種迹象顯示，歐元區有機會步日本後塵，跌入通縮陷阱。即將卸任的歐洲央行行長德拉吉鮮有地呼籲，需要以有針對性的財政政策去支持製造業，以振興經濟。



多國紛紛跟隨美國放寬貨幣政策。內地於上周一，率先容許人民幣稍為貶值跌穿七算；上周三，新西蘭、印度及泰國於同日宣布減息，當中印度已是年內第4次減息。利率期貨顯示，市場預期美國年底前有機會減息多0.5厘。隨着經濟下行風險上升，各國央行或需進一步推出預防性的寬鬆措施去應對。



(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)



莊太量

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

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