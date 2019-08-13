黃遠輝：各國央行再放水　無助救經濟

環球經濟陷入衰退風險，各國爭相減息救市，資深銀行家黃遠輝接受《東網》訪問時指，現時經濟問題源於金融海嘯後，央行量化寬鬆帶來的「後遺症」，各國央行希望透過更寬鬆的貨幣政策來防止泡沫爆破，是「藥石亂投」。



現任房委會資助房屋小組委員會主席的黃遠輝，可謂由銀行文員(紅褲仔)做起，其後加入俗稱「炒房」的銀行交易室，熟悉利率及匯率市場運作，在銀行界打滾超過30年，期間經歷了1997年金融風暴、2008年金融海嘯等多場戰役，並曾任職渣打中國區總裁及工銀亞洲董事兼副總經理等。



他坦言，現時全球經濟沒有樂觀的理由，問題是「悲觀到甚麼程度」，亦看不到曙光。根據近期的數據，他相信美國經濟會持續下滑，可以理解美國聯儲局急於減息的舉措。



黃氏指出，在千禧年代起，全球央行貨幣政策出現大轉變，由以往「反通脹」，變成「谷通脹」，利用量化寬鬆推高股市及油價，從而令通脹上升，意味着只是降低貨幣的價值，直言這種並非來自實體經濟發展或者增長的通脹，是治標不治本，相當質疑減息是否有能力阻止經濟衰退。



因應美國減息，各國亦爭相下調利率，他指出，各國央行希望利率保持平衡，以免匯率出現大幅波動，至今未算演變成匯率戰或競爭性的貶值，而近年阿根廷及土耳其的發展，反映一旦匯率急跌，許多國家的金融實力並不足以令市場恢復平衡。



至於人民幣兌每美元近日亦跌穿七算，人行行長易綱隨即表明無意進行競爭性的貶值。黃遠輝相信此非虛言，因中國不希望再予美國「話柄」，若人民幣大幅貶值，對中國內部經濟亦非最有利的選項。他解釋，貨幣貶值雖有利貿易，但若因此令外資要盡快撤離中國，加上資金流走時失去秩序，或令步入增長寒冬的中國經濟混亂，屆時要恢復經濟、匯率及利率的平衡並非易事。



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