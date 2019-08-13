梁彥穎：台灣股市可受惠貿戰嗎？

隨着全球經濟下行，美國在貿易問題上不斷打擊對美國有貿易盈餘優勢的國家，內地首當其衝。為了抗衡貿易戰影響，內地當局現正針對市場准入不公、法例規定過於繁瑣，及執法不力等問題，火速改善內地營商環境。



但台灣地區的廠商可能覺得無濟於事，紛紛從內地把輸美的生產線搬回台灣。以伺服器主機板為例，根據美國海關統計數字，今年首季台灣出口美國的貨品金額大增2.6倍，達83億美元。



為增加效率及減少成本，台灣廠商更紛紛在自貿港設廠，以境內關外制度，直接出口到美國，在美國進行最終成品組裝後，再直接交貨到美國批發商。6個本來泛人問津的自貿港，現在已經布滿回流廠房。



另一方面，台灣地區科技人才充足，又暫時與美國並無太大貿易爭拗，導致美國及歐洲很多科技公司都在台灣成立研發中心或科技公司，例如谷歌、Facebook、亞馬遜，微軟及ASML等。



此外，主宰電子產品生死的晶片廠商台積電，亦開始重點發展台灣的生產線。除了舊有的生產線，亦投放資源在發展及生產明日晶片之王，1納米以下的小晶片(chaplet)。如果背後沒有美國政府的准許以及台積電的資訊安全制度，AMD及Intel等公司是不會支持台積電的生產計劃。



據台灣估計，以上三種情況將會為台灣創造20萬至30萬職位。這樣看來，應是時候看看台灣的股票嗎？



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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