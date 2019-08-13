中信銀行(國際)：貿易戰恐累加元受壓

美國7月生產物價指數(PPI)按月增長0.2%，按年升1.7%，均符合預期，惟撇除食品、能源及貿易服務的核心PPI按月跌0.1%，為2015年10月以來首次下跌，顯示通脹數據仍然疲弱，加上美國總統特朗普再次批評聯儲局的貨幣政策，並要求局方減息1厘，美元指數下跌至97.565。



加拿大7月失業率微升至5.7%，就業崗位減少2.42萬個，前一月則減少2.2千個職位。不過平均時薪增幅為4.5%，是逾10年來最佳，加元兌美元曾下跌至1.3275之後回升至1.3217。



投資者擔憂美國和中國之間的貿易戰會令全球衰退，而各國央行採取偏鴿的政策，如新西蘭央行周三意外大幅減息50個基點，印度央行、泰國央行和菲律賓央行也下調了利率。由於加拿大6月份年度通脹率與央行2%的目標相符，央行上月將基準利率維持在1.75%，並明確表示無意減息，因此加元受到追捧。



但最新就業數據轉差，而且貿易緊張局勢升級可能會對加拿大經濟造成損害，如果油價繼續下行，或加拿大央行官員口風轉鴿，加元兌美元可能轉弱，並有機會下試今年7月的低位1.3430。



中信銀行(國際)



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