陳蓓敏：舜宇出貨量不俗值得留意

短短一周內，無論國際還是本土皆多生事端。美國將中國列為匯率操縱國，但在周末期間，國際貨幣基金組織(IMF)宣布完成對中國年度考察，發表報告指雖然人民幣對美元貶值，但相信人行幾乎沒有干預匯率，並指出中國外儲企穩三萬億美元以上，有空間繼續向浮動匯率轉型。特朗普則在Twitter明言與中國在9月會議沒有達成協議必要性，為中美貿易會談蓋上了一個「黑豬印」。



周一(12日)早段人民幣中間價報7.021，在岸和離岸價報約7.059和7.107水平。午後，內地股市做好，滬綜指重返2,800點關口。香港民間行動持續，未見有平息情況，各行各業皆在寒冰中。銀行龍頭滙豐控股(00005)在短短一個月內，連失兩大高管，無論背後原因是甚麼，投資者和市場對集團自然會產生憂慮。周一股價創年內低位，高位累計跌逾14%。機管局周一下午宣布所有航班暫停登記服務，部分航班取消。政府必須採取果斷相應措施面對嚴峻局面。



恒生指數短線仍在25,800至26,000點區間上落，外圍和內在因素未見改善，走勢弱，成交淡靜不足六百億。全球低息環境下，更令資金難尋出路，只好流向美元資產選擇。華為正式發布自家操作系統鴻蒙，同時有望於9月中旬在歐洲推出Mate 30，作為供應商之一的舜宇光學(02382)7月份出貨數據不俗，可留意。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶和筆者持有滙控)



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