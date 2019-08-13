梁冠業：人民幣短線勢續波動

縱然市場曾多番預期人民幣不會以七算作最後防線，惟直至人民幣兌美元價破七後，市場恍若手足無措。美國財長努欽更發表聲明稱，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率，這是美國25年來首次把中國列為匯率操縱國。中美兩方先由貿易戰演變成科技戰，再行升級至目前的貨幣戰。



8月2日美國總統特朗普宣稱，將從9月1日起針對中國剩餘三千億美元商品加徵10%關稅，加徵中國產品稅無疑會減低中國出口，甚至減少中國的外匯收入。關稅成本上升將影響中國出口企業出口價格下降以致利潤受損。人民幣匯率貶值將可改善出口產品價格，適當的貶值更可以對沖加徵關稅的漲價影響，減輕出口廠商的降價壓力。



話雖如此，透過人民幣貶值可以降低美國加徵產品關稅所帶來的影響，但自去年貿易摩擦以來，人民幣已貶值10%，未來進一步貶值的空間有限。過分貶值的話會衝擊投資者對人民幣的信心，導致人民幣拋售壓力大增，最壞情況除了引致金融市場動盪之外，資金或由內地流走，揭起新一浪走資潮，妨礙中國經濟增長。另一方面，人民幣於國際市場中仍暫列作新興市場貨幣，人民幣持續貶值的話，其他新興市場貨幣或會紛紛透過貶值以捍衞國家經濟出口活動，加劇市場波動。



另一方面，人民幣致力走向國際化，中國於2016年10月正式加入國際貨幣基金組織(IMF)的特別提款權貨幣籃子，人民幣的穩定性及跟國際接軌的進度一直受到市場重視，過度貶值或大幅波動將對人民幣國際化的進程有著負面影響。



短期內，受到環球因素影響，人民幣匯率將繼續波動，投資者宜採納不同的投資工具為自身投資組合進行對沖。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)



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