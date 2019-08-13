美股跌幅擴至逾400點　美債息面臨「倒掛」

中美貿易戰持續為市場添憂，加上美國國債孳率再度受壓，美國股市跌幅擴大。道指至尾市跌幅擴至433點，報25,853點；標指最新報2,875點，跌42點；納指最新報7,842點，跌116點。



受修例風波影響，香港機場宣布所有航班登記服務須即時暫停，外國媒體指出，機場遭癱瘓可能會觸發中美貿易戰局面更僵，加上市場對經濟衰退疑慮加深，以及阿根廷政局有變，均拖累美股周一表現。



債市方面，美國國債孳息率周一續挫。其中，最能反映市場對聯儲局利率預期的2年期美債息低見1.576厘，相比目前聯邦基金利率介乎2至2.25厘低約0.5厘，意味市場預期聯儲局有多達0.5厘的減息空間。



反映美國整體融資利率的10年期美債息低見1.637厘，與2年期相差不足0.1厘，一旦出現「倒掛」，即10年期債息低於2年期，就反映市場估計經濟衰退快將來臨。事實上，3個月期美債息與10年期已「倒掛」達-0.3厘水平，根據往績，預示未來數季內有機會出現經濟衰退。



新興市場「高危國」阿根廷總統大選出現變數，由偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)大比例贏了初選，反映現任總統馬克里(Mauricio Macri)在10月27日真正大選投票時，恐地位不穩。



消息拖累阿根廷披索兌每美元周一甫開市狂貶35%，兌每美元見61.25，令今年以來貶值幅度大擴至62%，再創歷史新低。市場分析警告，一旦費爾南德斯10月底時真的取勝，相信披索會再狂貶25%，債券價格亦會暴冧約20%。



面對困局，資深財務分析師、曾任全球著名財經雜誌《巴隆氏》周刊亞洲版執行主編William Pesek於日本媒體撰文指出，香港示威動盪已持續兩個月，可能會使內地政府堅持強硬態度，恐讓香港經濟前景愈來愈悲，大麻煩可能持續數個月以上。



電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)上周直指，香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。



所謂「黑天鵝」，是指難以預測，並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。換言之，艾斯曼擔心香港會成為發生類似2008年全球金融海嘯的「藥引」。



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