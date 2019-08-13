【深度解構】中資企業「撲水」回國　醞釀海外資產掟貨潮

中國今年上半年海外投資金額按年銳減一半，跌至2008年以來新低，反映中美貿易戰削減了中國外幣供給。隨着兩國貿易衝突進一步升級，分析相信，中國貿易盈餘恐於半年左右就會受到明顯衝擊，繼而令中國的貨幣供應再減少，不但迫使中國企業縮減海外收購，甚至需要出售海外資產套現「班資回朝」。



據美國企業研究所(AEI)上月公布的統計數字，中國今年上半年海外投資僅275億美元(約2,145億港元)，與2017及2018年同期比較分別低75%及50%。《福布斯》評論文章指，原因除了中國企業出外投資面對更嚴苛的監管審批，還與中美貿易戰令中國的外幣供給縮減有關。



即使日後中美兩國最終簽訂貿易協議，條款亦肯定有利美國平衡對華貿赤，中國較難補充過去幾年流失的美元儲備，海外投資勢不復昔日勇。



國家海關總署數據顯示，內地今年上半年貿盈約1.2366萬億元人民幣，當中約77%是對美貿盈，這無疑與中美兩國是全球兩大經濟體，互為重要貿易夥伴有關。然而，美國商務部數據顯示，今年上半年對華貿赤1,670.44億美元，比去年同期少10.13%，若與去年下半年比較更大跌逾25%。



工銀國際直指，外匯佔款是人民銀行資產的重要成分，它與貿盈形成正比，支撐了基礎貨幣投放。不過，中美貿易戰愈拖愈長，而且形勢愈益複雜，很可能會令中美經貿關係逐漸「去一體化」，並且加速企業把生產線遷離中國，長遠而言勢會降低中國的外匯佔款，導致人行被動地「收水」。



人行今年早前曾經發文否認這樣是「貨幣主權旁落」。但人行數據顯示，由去年7月美國開始對中國貨加徵關稅起，到今年6月底的十二個月期間，中國外匯佔款已經減少近3,000億元人民幣。工銀國際直言，中國外匯佔款已經脫離穩定的中樞水平，或是一輪「漸進式下行周期」的起點。



有外資投行經濟師坦言，儘管很難證實中國的美元儲備是否充足，但可以預期的是，美國進一步向中國進口貨加徵關稅，將令中國貿易盈餘及「造錢」能力受壓。總值3,000億美元的貨品被加徵10%關稅，對中國貿盈的衝擊恐怕半年就會浮現。



他續指，現時人民幣匯價正在下滑，「中國會諗辦法製造資金流入內地，其中一個方法係賣走海外資產，莫講話甚麼『一帶一路』項目會減少，企業出國收購亦會縮減，甚至要賣番啲資產出嚟再『班資回朝』都唔出奇」。



至於另一方法就是在海外借美元。他直言，中國近期借美元會更多，「但去到某啲位企業就要畀多啲息，令爭櫈仔遊戲快啲玩完。而美國會唔會因為加咗關稅就會重啟減息周期真係話唔埋，現階段美國經濟仲『頂得順』。如果工廠回流美國，分分鐘要加息防止經濟過熱同抑制通脹添」。



他又表示，美國已經領會到與中國「傾掂數」的機會愈來愈細，而且本身想與中國「割蓆」，關稅戰恐怕繼續會升級，「美國依家咪等半年左右，睇吓經濟點樣，『見步行步』」。



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隨着中美貿易戰升溫，分析預期中國企業可能出售海外資產套現。