【市前重點睇】美股全線挫逾1%　恒指黑期瀉500點

●美匯指數跌至97.38，離岸人民幣(CNH)於7.1水平上落，港匯弱見7.847，圓匯企105.26，歐元見1.1215，英鎊升至1.207，阿根廷政局有變，貨幣披索暴冧36%。金價觸及1,520美元。布油跌至58.57美元，紐油企54.79美元。道指期貨隔夜曾挫逾400點，亞洲市跌幅收窄。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾500點。



●道指收報25,897點，跌389點或1.48%；標指收報2,883點，跌35點或1.22%；納指收報7,863點，跌95點或1.2%。 https://bit.ly/2MbT97n



-騰訊音樂收入按年增31%至59億元人民幣，遜市場預期，股價盤後曾挫10%。



●摩根士丹利預計今年美國將再減息兩次；明年則可能再減息4次，使到美國聯邦基金利率降至接近零的水平。



●美國財政部公布，7月份聯邦政府預算赤字1,200億美元，去年同期為赤字770億美元。



●反映美國整體融資利率的10年期美債息低見1.6284厘，與2年期相差不足0.1厘，一旦出現「倒掛」，即10年期債息低於2年期，就反映市場估計經濟衰退快將來臨。



●港股ADR指數收報25,439點，跌385點。



●即月恒生指數夜期收報25,249點，跌311點，低水576點，成交54,193張。



●紐約期油收報每桶54.93美元，升43美仙；布蘭特期油收報每桶58.57美元，升4美仙。



●紐約期金收報每安士1,517.2美元，升8.7美元或0.6%。



●英國富時100指數收報7,226點，跌27點或0.37%；法國CAC指數收報5,310點，跌17點或0.33%；德國DAX指數收報11,679點，跌14點或0.12%。 https://bit.ly/2yYyHxO



●傳英國政府預計歐盟對於脫歐問題的立場至少1個月之內都不會改變。



●中國7月新增貸款1.06萬億元人民幣，低過預期。



●利福看淡零售，估下半年更差。 https://bit.ly/2MWVxy9



●TVB接力申請星美清盤。 https://bit.ly/2YYsKjg



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