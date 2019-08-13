【股民熱話】中美貿易戰發展下的三個情景　股民如何自處？

5月以來，中美關係反反覆覆，直至8月初美國宣布9月起向三千億美元進口中國商品徵收一成關稅，及後中國當局讓人民幣「破七」，美國列中國為匯率操縱國，基本上兩國關係轉壞已是公開事實，嚟緊會有三個可能出現的情景，投資者須注意。



第一個可能性，是美國如期在9月起向三千億美元進口商品徵收一成關稅，中美雙方無法達成貿易協議。如此，則接下來投資者會見到的，是中國經濟繼續轉差，中、港兩地企業今年年關都好難過！股市會繼續半生不死，直至股災觸發點到臨。



第二個可能性，乃9月前中美雙方破冰，9月起美國新徵關稅沒有執行。如是者，全球股市都會有反彈，只是筆者認為呢個可能性相對低。



第三個可能性，乃美國如期在9月起向三千億美元進口商品徵收一成關稅，更宣布在年底前將稅率進一步上調至兩成半，全部進口中國商品加徵關稅。對此，中國亦會加大反制力度，全球經濟增長放緩，各國央行繼續以減息放水抗逆，但對股市刺激作用不會太大，投資信心每況愈下。



如是者，投資組合宜大比重持現金及黃金，少量停留在魚缸的資金策略宜逢反彈做淡，畢竟如今無論是在內在外，利淡因素都持續向極端發酵之下，難以評估股市底部在哪裏，中長線絕非出手時機。



東方產經專欄作者帥哥

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