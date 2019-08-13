中國生物科技購中國精準醫學科技70%股權

中國生物科技服務(08037)公布，收購中國精準醫學科技(目標公司)70%股本權益，代價為7,000萬元人民幣。代價將以發行代價股份之方式支付。



代價股份即3,885萬股新股份，發行價為每股2港元，較8月12日收市價1.38港元溢價約44.9%。於發行後，將合共佔公司經發行代價股份而擴大後之已發行股本約3.86%，以及佔公司經發行代價股份及富石收購事項之代價股份而擴大後之已發行股本約3.85%。



目標公司持有中國精準(HK)之全部已發行股本，而中國精準(HK)則持有中國精準(WFOE)之全部註冊資本。作為其中一項條件，中國精準(WFOE)將於完成前與營運公司及營運公司新登記股東訂立新可變利益實體合約以取代現有可變利益實體合約，並將對營運公司集團之財務及營運具有實際控制權，以及將透過新可變利益實體合約享有營運公司集團之經濟權益及利益。



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