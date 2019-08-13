【即市分析】零售板塊進入多事之秋

東方產經專欄作者股博士：本來外圍環境已經唔樂觀，但香港政治事件愈演愈烈，部分行業受到打擊實屬難免。好似近期無論街上人、車都明顯少咗，再加上昨午(周一)香港航空機場停止運作，對旅遊業的打擊更非同少可，零售業的寒冬可能才剛剛開始。(鐘錶珠寶板塊追蹤：https://bit.ly/2SLqaG3 )



從基本面分析，訪港旅客及本地出街消費的人同時少咗，零售業直接受累。尤其做開高消費客戶群的奢侈品零售店，租金開支頗大，生意額一跌，好難捱落去。金飾股如六福集團(00590)、周大福(01929)、周生生(00116)等好可能要檢討銷售網絡。至於專門做內地旅客生意的零售商，影響可能較為顯著，如莎莎國際(00178)。



至於餐飲股大家樂(00341)及大快活(00052)等近期股價雖然都有再次回軟迹象，但若然經濟大環境持續轉差，多咗普羅消費者選擇價格相對低廉的快餐，加上可能會受惠舖租下跌，有助抵銷勞工成本上升的影響，故股價跌到咁上下，可以留意中長線部署。

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