【瑞銀推介】騰訊滙豐購沽證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周一(12日)大市呈好淡爭持局面，恒指低開後得以跌幅減少，全靠騰訊控股發力支持，周一最高見344港元。



現時騰訊控股的10天線位於353元的位置，投資者可留意股價能否重上此水平之上。另外公司將於周三(14日)公布業績，資金開始留意認股證作部署。



由8月1至9日的7個交易日內，騰訊認購證累計約有1.08億元資金淨流入認購證，反映投資者甚為看好其後市表現，而北水方面，更在3月開始每月錄得淨買入騰訊。



如投資者看好騰訊，可留意認購證(20032)，行使價360.2元，2019年9月到期，有效槓桿約15倍。相反，如投資者看淡，可留意認沽證(17250)，行使價329.8元，2019年9月到期，有效槓桿約13倍。



另外滙豐控股業績過後走勢一直差，主要受公司不明朗因素影響，其行政總裁及董事范寧在沒有先兆下退任，令市場擔心繼任安排、公司未來策略等，而剛過去的周末公司大中華CEO辭任，周一早上再有指滙豐首席風險官年底前退休，高層大更換，為公司增添不明朗因素。令該股股價下跌，周一下試59元水平，為2016年年底以來的低位。



如投資者看淡滙豐控股，可留意認沽證(20036)，行使價58.88元，2019年12月到期，有效槓桿約9.3倍。



不過，隨着新一輪的急跌，滙豐控股現時息率已達6厘7，比不少藍籌股的派息都吸引，或吸引資金留意。如投資者看好滙豐控股，可留意認購證(19722)，行使價66.71元，2019年11月到期，有效槓桿約21倍。



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