商務部：中國首7月實際使用外資按年增長7%

中國商務部公布，首7個月中國新設立外商投資企業24,050家，實際使用外資金額5,331.4億元人民幣(下同)，按年增長7.3%；折合788億美元，增長3.6%。



單計7月份，實際使用外資548.2億元，按年增長8.7%；折合80.7億美元，增長4.1%。



1至7月份，製造業實際使用外資1,548億元，按年增長2.7%；服務業實際使用外資3,715.7億元，增長9.3%。高技術產業實際使用外資增長43.1%，佔比達29.3%。高技術製造業實際使用外資590億元，增長19%。其中，航空、航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、醫藥製造業實際使用外資增長32.8%、29.3%和22%。高技術服務業實際使用外資973.9億元，增長63.2%。其中，檢驗檢測服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務分別增長98.2、70和81%。



主要投資來源地中，德國、南韓、日本、荷蘭對華投資分別增長72.4%、69.7%、12.6%和14.3%；歐盟實際投入外資金額按年增長18.3%；「一帶一路」沿線國家實際投入外資金額增長5%(含通過自由港投資數據)。



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