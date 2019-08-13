【瑞通推介】騰訊績前續較大市硬淨　資金留意好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易關係緊張、阿根廷披索暴瀉、10年期國債孳息跌至接近兩年期國債孳息等因素影響大市，道指隔晚曾跌462點，收市報25,897點，跌389點或1.5%。



恒指周一(12日)以全日低位25,824點收市，跌114點或0.4%。周二(13日)早段承接美股跌勢，再跌逾400點，至25,500點之下。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近4,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,300萬元，反映投資者預期港股將出現技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。



騰訊控股將於周三(14日)公布中期業績，周一逆市靠穩，收於340元，其港股通錄得約3億元北水淨買入。不過周二早段整固，一度考驗250天線約335.6元支持。輪證資金流方面，周一有超過1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流出。



近期港股受壓，同樣於周三公布中期業績的香港交易所近日股價跟隨尋底，周二早段股價跌超過2%，創下233.4元之逾7個月低位，由月初至今，最多累跌12%，跑輸其間最多跌8.6%的恒指。目前港交所的股價處於多條移動平均線之下，9天RSI跌至12之極度超賣水平，首個反彈阻力留意250天線(約245元)。周一有410淨流入該股好倉，另有近315萬元淨流出其淡倉。



滙豐控股公布中期業績後開始連日回購，但同時管理層接連出現調動，兼全球要裁減約2%人手，拖累股價表現。股份周一收跌1.6%，以近全日低位59.05元收市，周二早段繼續尋底，跌逾2%、失守58元。周一分別有148萬和190萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國恒大近日發盈警，預期截至今年6月底止，中期淨利潤約270億元人民幣，按年跌約49%；核心業務淨利潤按年跌45%。有券商下調股份目標價，但因估值低於同業兼預期股息率高，重申「買入」評級。該股周一低見18.2元，下挫4.5%，創近9個月低位，其後跌幅收窄至2.2%。周二早段再度受壓，再失18.3元水平，跌幅近2%。股份自7月中旬高見23.6元的1個月高位後，呈反覆向下走勢，現已累跌超過兩成，14日RSI亦已進入超賣水平。周一有5萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有5萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.2倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19553)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.2倍。



滙豐控股輕微價外、中短期購證(29471)，行使價62.88元，2019年12月到期，實際槓桿16.2倍。貼價、中年期沽證(22469)，行使價55元，2020年3月到期，實際槓桿7.1倍。



中國恒大價外、中短期購證(19717)，行使價22.8元，2019年12月到期，實際槓桿6.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(52515)，收回價及行使價24,820點，槓桿比率39.7倍。熊證(52868)，收回價26,290點，槓桿比率20.7倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率24.5倍。熊證(52522)，收回價353.9元，槓桿比率15.8倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率17.9倍。



滙豐控股牛證(68306)，收回價55.1元，槓桿比率15.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

